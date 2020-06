Conte può sorridere: 2 recuperati per Inter-Sampdoria, ma non dal 1′ – SM

Condividi questo articolo

La rosa con cui Conte affronterà il recupero di domani sera non è ancora al completo. Come riportato da “Sport Mediaset” per Inter-Sampdoria, però, la buona notizia è che ci sarà almeno un reparto senza defezioni

INFERMERIA PIÙ VUOTA – La formazione iniziale di Inter-Sampdoria sarà la stessa di Napoli, ma per Antonio Conte (vedi dichiarazioni) cambierà la panchina. E avrà almeno un giocatore di movimento in più su cui puntare. Se da una parte dovrà rinunciare all’infortunato Stefano Sensi a centrocampo, dall’altra le buone notizie arrivano in difesa. Rispetto alla semifinale di Coppa Italia riecco Diego Godin e Danilo D’Ambrosio, recuperati dopo gli acciacchi. Non recupera, invece, Matias Vecino, altro assente della partita. Per il resto, tutto confermato, compreso Lautaro Martinez in attacco: solo panchina per Alexis Sanchez, almeno dal 1′.