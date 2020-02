Conte in conferenza stampa prima di Ludogorets-Inter: data e ora

Antonio Conte tornerà a parlare in conferenza stampa in vista di Ludogorets-Inter. La società ha appena comunicato la data e gli orari dei prossimi eventi in sala stampa, alla vigilia della partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2019-2020. Ecco tutti i dettagli con le attività media.



CONFERENZA STAMPA CONTE – Si riparte dalla coppa “minore”, ma non è certo un torneo da snobbare. Torna il classico appuntamento della vigilia per Antonio Conte, che sarà protagonista in sala stampa presso la Ludogorets Arena di Razgrad domani, mercoledì 19 febbraio, a partire dalle ore 18 (le 19 in Bulgaria) in vista di Ludogorets-Inter, partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League 2019-2020. Con Conte si presenterà anche un giocatore, ancora da definire. La conferenza stampa di Pavel Vrba, allenatore del Ludogorets, è in programma per le ore 12.30 (le 13.30 locali) sempre presso lo stadio che ospiterà la partita, pure qui affiancato da un calciatore. Come di consueto Inter-News.it coprirà l’evento LIVE a partire dalle ore 17.45, con gli aggiornamenti in tempo reale delle parole dell’allenatore e di tutti gli altri protagonisti attraverso la diretta testuale. Appuntamento a domani per la conferenza stampa di Conte.