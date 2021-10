Chiffi arbitro di Empoli-Inter: cinque i precedenti con lui (più ‘mezzo’)

Chiffi sarà l’arbitro di Empoli-Inter, partita della decima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Castellani.



I PRECEDENTI – Empoli-Inter sarà la sesta partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. Debutto piuttosto contestato: 2-2 contro il Parma di fatto due anni fa, il 26 ottobre 2019. Nella circostanza ignora un rigore per intervento di Matteo Darmian (all’epoca gialloblù) su Cristiano Biraghi. La dinamica, non giudicata fallosa dal VAR, è identica al fallo di Denzel Dumfries su Alex Sandro di domenica… Poi, per concedere il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku, lungo check al VAR per un offside segnalato ma che non c’era. Con lui c’è comunque l’imbattibilità: tre vittorie e due pareggi, curiosamente questo è il terzo turno infrasettimanale dopo l’1-1 con lo Spezia del 21 aprile e il 3-1 alla Roma del 12 maggio.

IL “MEZZO” PRECEDENTE – Chiffi ha pure fatto l’arbitro centrale con l’Inter per appena venti minuti. Nel derby di Coppa Italia contro il Milan dello scorso 26 gennaio, ai quarti di finale, ha dovuto sostituire Paolo Valeri al 74′, dopo un infortunio di quest’ultimo. In pieno recupero ha assegnato la punizione (corretta, fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il definitivo 2-1 al 97′.