Dumfries fiducia massima. In campo contro l’Empoli per cancellare l’errore? – CdS

Empoli-Inter, Matteo Darmian è al momento favorito su Denzel Dumfries per quanto riguarda la fascia destra. Resta la fiducia nei confronti dell’olandese.

FIDUCIA – Empoli-Inter, sulla fascia destra secondo il Corriere dello Sport, Darmian è favorito su Dumfries per una maglia da titolare, anche se all’olandese potrebbe servire psicologicamente una partita per cancellare il rigore provocato contro la Juventus. La fiducia nei confronti dell’olandese non cambia, e resta comunque massima. Secondo il quotidiano romano, l’ex PSV si trova nel pieno di un comprensibile processo di ambientamento, di certo non agevolato dalle convocazioni della sua nazionale. Per gennaio, di sicuro, non sono previsti rinforzi in quel settore.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno