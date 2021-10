Inter, ritrovare la vittoria contro Empoli e Udinese per restare in scia – CdS

Inter, come evidenziato oggi dal Corriere dello Sport, sarà importante vincere contro Empoli e Udinese per restare in scia di Milan e Napoli, prossime due avversarie in campionato.

IN SCIA – L’Inter è chiamata a fare bene nella doppia sfida contro Empoli e Udinese, cercando di presentarsi alla sfida contro il Milan (in programma domenica 7 novembre), per restare in scia per la lotta scudetto. L’Inter nelle ultime due partite contro Lazio e Juventus ha raccolto un solo punto, un motivo in più per ritrovare la vittoria, un passo falso potrebbe vedere dilatato il distacco dalla vetta. Serve necessariamente un’accelerata, tanto più che i prossimi avversari in campionato saranno proprio Milan – come già detto in precedenza -, e Napoli, subito dopo la sosta per le nazionali. Inoltre, tra una settimana i nerazzurri saranno impegnati in UEFA Champions League contro lo Sheriff: anche in quel caso sarà importante la vittoria per cercare di continuare il percorso europeo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno