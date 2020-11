Champions League, tutti i risultati: anche il Bayern forza 6, bene l’Ajax

Condividi questo articolo

UEFA Champions League logo stadium

Serata di Champions League nerissima per le squadre italiane. L’Inter va sotto 2-0 contro il Real Madrid, rimonta e poi prende un inconcepibile gol del 3-2 in contropiede a dieci minuti dalla fine (vedi articolo). Fa ancora peggio l’Atalanta: 0-5 dal Liverpool (vedi articolo). Nelle altre partite il Bayern Monaco fa sei gol come il Borussia Monchengladbach, bene l’Ajax con mezza squadra fuori.

CHAMPIONS LEAGUE – 3ª GIORNATA

GRUPPO A

Lokomotiv Mosca-Atlético Madrid 1-1 18′ Giménez (A), 25′ rig. An. Miranchuk

Red Bull Salisburgo-Bayern Monaco 2-6 4′ Berisha (S), 21′ rig., 88′ Lewandowski, 44′ aut. Kristensen, 66′ Okugawa (S), 79′ Boateng, 83′ Sané, 92′ L. Hernandez

CLASSIFICA: Bayern Monaco 9, Atlético Madrid 4, Lokomotiv Mosca 2, Red Bull Salisburgo 1

GRUPPO B

Shakhtar Donetsk-Borussia Monchengladbach 0-6 8′, 26′, 78′ Pléa, 17′ aut. Bondar, 44′ Bensebaini, 65′ Stindl

Real Madrid-Inter 3-2 25′ Benzema, 33′ Sergio Ramos, 35′ Lautaro Martinez (I), 68′ Perisic (I), 80′ Rodrygo

CLASSIFICA: Borussia Monchengladbach 5, Shakhtar Donetsk 4, Real Madrid 4, Inter 2

GRUPPO C

Manchester City-Olympiakos 3-0 12′ Ferran Torres, 81′ Gabriel Jesus, 90′ Joao Cancelo

Porto-Marsiglia 3-0 4′ Marega, 28′ rig. Sérgio Oliveira, 69′ Luis Diaz

CLASSIFICA: Manchester City 9, Porto 6, Olympiakos 3, Marsiglia 0

GRUPPO D

Atalanta-Liverpool 0-5 16′, 33′, 54′ Diogo Jota, 47′ Salah, 49′ Mané

Midtjylland-Ajax 1-2 1′ Antony, 13′ Tadic, 18′ Dreyer (M)

CLASSIFICA: Liverpool 9, Ajax 4, Atalanta 4, Midtjylland 0

Domani Zenit-Lazio (ore 18.55) e Ferencvaros-Juventus (ore 21) per quanto riguarda le italiane in Champions League.