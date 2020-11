Lautaro Martinez: “Devo dare sempre il meglio per l’Inter! Ora Serie A”

Lautaro Martinez (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Lautaro Martinez è intervenuto ai microfoni di “Mediaset” al termine di Real Madrid-Inter. Di seguito le sue dichiarazioni

LAVORARE – Lautaro Martinez al termine di Real Madrid-Inter: «E’ importante per la squadra perché l’attaccante deve fare gol, deve lavorare per la squadra. Devo dare sempre il meglio per l’Inter, questo sta sempre nella mia testa. Ora bisogna lavorare a testa bassa, senza parole, pensare all’Inter e fare meglio a livello personale. Dobbiamo lavorare perché adesso dobbiamo pensare alla Serie A. Abbiamo davanti una partita molto difficile e dopo la sosta per le nazionali abbiamo obiettivi importanti davanti e dobbiamo essere concentrati».