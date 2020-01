Castrovilli, nessun problema dopo il KO: pronto per Inter-Fiorentina?

Dopo essere uscito ieri dal campo durante Fiorentina-Genoa e trasportato in ospedale in seguito a un problema fisico (vedi articolo), sono state escluse problematiche per Gaetano Castrovilli. A comunicarlo è la stessa società viola con una nota su Twitter e sul proprio sito ufficiale. Non è quindi da escludersi una sua presenza mercoledì in Inter-Fiorentina di Coppa Italia.

TUTTO A POSTO – Nessun problema particolare per Gaetano Castrovilli. A riportarlo con una nota ufficiale è la stessa Fiorentina. Il centrocampista, uscito ieri in occasione della sfida contro il Genoa, è stato trasportato in ospedale dopo aver accusato un malore. Come comunicato dalla società viola, però, non sono emerse problematiche dopo gli esami: “Nella giornata di oggi il giocatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto a ulteriori controlli specifici che hanno escluso qualsiasi problematica. Il monitoraggio continuerà fino al termine della giornata odierna e domani il giocatore potrà fare rientro a casa”.

PARTITA A RISCHIO? – Resta dunque ancora da capire se il giocatore riuscirà a recuperare in tempo per Inter-Fiorentina, sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì allo stadio San Siro.