Inter Under 17, vittoria sul Verona per la squadra di Chivu

Termina 3-1 la sfida tra Inter e Verona Under 17, valevole per la sedicesima giornata del campionato Under 17. La squadra di Cristian Chivu trova la vittoria grazie alla doppietta di Fabbian e alla rete di Gnonto. A nulla serve il gol della bandiera di Casalini.

TRIS E VITTORIA – Con due reti nel primo tempo e una nella ripresa, l’Inter Under 17 allenata da Cristian Chivu trova una convincente vittoria per 3-1 contro l’Hellas Verona. Ad aprire le marcature al 38′ ci pensa Fabbian che dopo soli tre minuti, al 41′, riesce anche a trovare la rete del raddoppio e della doppietta personale. Nel secondo tempo i nerazzurri non si rilassano e al 52′ arriva anche la terza rete, questa volta grazie a Gnonto. Al 75′ arriva il classico “gol della bandiera” per la squadra ospite, con un grande tiro dalla distanza di Casalini.