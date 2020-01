Roma-Lazio 1-1, Dzeko e Acerbi decidono il “derby degli errori”

Condividi questo articolo

Termina con il punteggio di 1-1 il derby Roma-Lazio: alla rete di Edin Dzeko – propiziata da un’uscita sbagliata di Strakosha – risponde Francesco Acerbi dopo un pasticcio di Pau Lopez e della difesa giallorossa.

DERBY DEGLI ERRORI – Si decide tutto nel primo tempo nel derby Roma-Lazio, in programma alle ore 18 nella capitale allo Stadio Olimpico. Una partita caratterizzata dagli errori soprattutto dei due portieri. È infatti un’uscita sbagliata di Strakosha a propiziare l’1-0 di Edin Dzeko dopo 26 minuti: sul lancio lungo di Bryan Cristante, l’attaccante bosniaco sfrutta l’errore del portiere albanese anticipandolo con la schiena e trovando la rete del vantaggio. Al 34′ è invece l’errore di Pau Lopez a permettere ai biancocelesti di trovare il pareggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo l’estremo difensore giallorosso sbaglia l’intervento, lasciando il pallone a disposizione di Francesco Acerbi che, appostato a due passi dalla linea di porta, deve solo appoggiare in rete.

OCCASIONE D’ORO – Nel secondo tempo è la squadra di Paulo Fonseca a creare più occasioni e a meritare la rete del vantaggio che, però, non arriva. Brividi sulla schiena dei tifosi biancocelesti a metà della ripresa, con un rigore assegnato per fallo di Manuel Lazzari su Justin Kluivert che viene però revocato dal direttore di gara dopo essere andato a rivedere l’azione incriminata al VAR. Pareggio che, insieme a quello nerazzurro di oggi in Inter-Cagliari, consegna una vera e propria occasione alla Juventus (impegnata questa sera al San Paolo contro il Napoli) per allungare sulle inseguitrici.