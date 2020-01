Lautaro Martinez: “Inter, chiedo scusa a tutti. Ora andiamo avanti”

Dopo l’espulsione rimediata oggi per proteste in Inter-Cagliari, in seguito a un arbitraggio ai limiti dello scandaloso, Lautaro Martinez ha voluto scusarsi con tutto l’ambiente Inter per il suo comportamento. Ecco le sue parole, affidate al suo profilo ufficiale “Instagram”.

TRISTEZZA – Dopo l’espulsione di oggi per proteste, che lo porteranno probabilmente a una pesante squalifica anche in vista del derby contro il Milan, Lautaro Martinez ha voluto scusarsi con tutto l’ambiente Inter per il suo comportamento nei confronti dell’arbitro Manganiello. L’attaccante argentino, in gol anche oggi, ha infatti affidato al suo profilo “Instagram” ufficiale il commento a quanto accaduto nel finale della sfida contro il Cagliari: “Sono triste per la situazione di oggi, ora bisogna andare avanti e continuare a imparare. Chiedo scusa a tutti”.