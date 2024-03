Carlos Augusto sostituito per infortunio in Bologna-Inter: prime informazioni

Carlos Augusto sostituito per infortunio in Bologna-Inter, partita valida per la 28ª giornata di Serie A. Le prime informazioni.

INFORTUNIO – Carlos Augusto è stato sostituito al ritorno in campo per il secondo tempo di Bologna-Inter, partita valida per la ventottesima giornata di Serie A, a causa di un problema al polpaccio. Stando alle prime informazioni, Denzel Dumfries ha preso il posto del brasiliano.