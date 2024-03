Carlos Augusto sulle orme di Darmian: fiducia per Inter-Genoa – CdS

Carlos Augusto sulle orme di Matteo Darmian: doppio ruolo tra difesa e fascia e, come scrive il Corriere dello Sport, si prepara a incassare la fiducia di Simone Inzaghi anche per Inter-Genoa.

FIDUCIA – Chi se non Carlos Augusto per prendere il posto dello squalificato Alessandro Bastoni in Inter-Genoa? Il brasiliano, tra le seconde linee, è il giocatore più utilizzato da Simone Inzaghi, grazie anche alla sua duttilità. Che apre anche al paragone con Matteo Darmian a destra, in grado di destreggiarsi con ottimi risultati sia da esterno, che da braccetto difensivo. Come detto, Carlos Augusto gode della grande fiducia del tecnico che sa di poter fare affidamento su di lui per entrambi i ruoli a sinistra. Come accadrà lunedì, quando scenderà di nuovo in campo da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport, Giorgio Coluccia