VIDEO – Torino-Fiorentina 0-0, Serie A: gli highlights della partita

Torino-Fiorentina, anticipo della ventisettesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-0: questo il video con gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico Grande Torino.



PIÙ ESPULSI CHE OCCASIONI – Torino-Fiorentina 0-0 nell’anticipo della ventisettesima giornata di Serie A. Il Torino dimostra ancora una volta di non essere certo la squadra più divertente del campionato, ma prende un punto valido per aver giocato un tempo in dieci. In avvio brutto infortunio al ginocchio per Ivan Ilic, subito sostituito. La chance migliore la spreca Antonio Sanabria, pachidermico nel farsi rimontare lanciato in solitaria sulla destra. Al 38′ segnerebbe Duvan Zapata con un tiro deviato da Luca Ranieri, ma il VAR annulla per una spinta del colombiano a Nikola Milenkovic. Nel recupero del primo tempo ammonito Samuele Ricci, che un minuto dopo subisce fallo da Arthur e ha una protesta plateale ed evitabilissima verso l’arbitro: secondo giallo e rosso. Nella ripresa la Fiorentina non ne approfitta, creando veramente poco pur con l’uomo in più. Nel finale espulso Ivan Juric per doppio giallo, ha uno scatto d’ira e cerca di raggiungere il collega Vincenzo Italiano venendo bloccato. Ci prova il fischiatissimo ex Andrea Belotti col destro, palla alta in una partita deludente non solo per lui.

TORINO-FIORENTINA – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Torino-Fiorentina dal canale ufficiale YouTube della Fiorentina.