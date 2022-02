Caicedo, piccolo problema fisico ma lui contro il Milan vuole esserci! – CdS

Caicedo, secondo quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, ieri aveva un problema fisico e per questo motivo Simone Inzaghi valuterà se convocarlo o meno contro il Milan.

PRIMA DEL DERBY – Caicedo ieri era leggermente affaticato e per questo motivo sarà valutato dallo staff di Simone Inzaghi per capire se convocarlo o meno in vista del derby contro il Milan in programma sabato alle 18 a San Siro. Il neo-acquisto nerazzurro però vuole esserci e oggi tornerà a lavorare con gli altri per capire se ha smaltito il problema fisico o meno. Assenti sicuri della partita Joaquin Correa e Robin Gosens. Entrambi la prossima settimana saranno sottoposti a controlli strumentali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti