Inter-Milan, Inzaghi ha scelto l’attaccante che affiancherà Dzeko – CdS

Inter-Milan, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Simone Inzaghi ha già scelto chi affiancherà Edin Dzeko in attacco in vista del derby.

LA SCELTA – Inter-Milan andrà in scena sabato 5 febbraio alle 18 a San Siro, uno dei dubbi di formazione per Simone Inzaghi era l’attacco ma, secondo quanto riportato dal quotidiano romano questa mattina, il tecnico ha sciolto ogni dubbio scegliendo Lautaro Martinez dal 1′. La scelta è ricaduta sull’attaccante argentino soprattutto perché il viaggio di ritorno di Alexis Sanchez è stato più complicato nonostante abbia giocato qualche ora prima rispetto Lautaro Martinez. Il numero 10 nerazzurro, a differenza del cileno, ieri ha svolto buona parte del lavoro in gruppo, mentre il Nino Maravilla è atterrato nel tardo pomeriggio, non è neppure andato ad Appiano Gentile, dove si presenterà solo oggi per la seduta con gli altri e il ritiro. Entrambi hanno il morale a mille dopo le reti con le rispettive nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti