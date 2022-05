Cagliari-Inter, Dumfries avanti su Darmian: probabile cambio in attacco

Finita la festa Coppa Italia, in casa nerazzurra il pensiero si sposta su Cagliari-Inter. In vista del match della Domus Arena, Dumfries pronto a rientrare dal 1′. Novità in attacco

ULTIME − Cagliari-Inter è la gara valida per la trentasettesima giornata di campionato. I nerazzurri, dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juventus per 2-4, si preparano in vista della trasferta in Sardegna. La squadra è tornata al lavoro questa mattina. Simone Inzaghi studia l’Inter anti Cagliari con qualche cambio rispetto all’undici titolare dell’Olimpico. A destra, pronto il ritorno di Denzel Dumfries a discapito di Matteo Darmian. In avanti, invece, scalpita Joaquin Correa che è entrata a gara in corso due giorni fa.