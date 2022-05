Saelemaekers: «Crediamo allo Scudetto sin dall’inizio. Mettiamo il cuore!»

Alexis Saelemaekers, intervistato ai microfoni di Sport Mediaset, ha parlato dell’obiettivo Scudetto per il Milan. Il belga parla di cuore. I rossoneri, al momento, si trovano a +2 sull’Inter

CUORE − Saelemaekers crede alla vittoria dello Scudetto: «Ho dato sempre il massimo in allenamento, questo lavoro mi ha aiutato per la gara di domenica. Scudetto? Sappiamo che gruppo siamo, sappiamo di essere forti. Giocheremo contro una squadra forte ma se ascoltiamo il mister e mettiamo il cuore possiamo prendere tre punti. Dall’inizio, crediamo allo Scudetto. Dopo lo scorso anno sapevamo di essere un gruppo forte e unito, tutte le squadre che hanno vinto lo Scudetto sono state squadre unite. Abbiamo messo il cuore, sarebbe bello rivincere per tutto il lavoro fatto in quest’ultimi due anni».