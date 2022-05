Scamacca costa e il Sassuolo non fa sconti, l’Inter valuta un ex amore

In casa Inter, continua il dibattito sul prossimo attaccante in entrata. Per Scamacca, il Sassuolo chiede 40 milioni di euro. L’Inter valuta un ex giocatore già corteggiato in estate

CAPITOLO ATTACCANTI − Per Gianluca Scamacca, il Sassuolo non sembra fare sconti. La società emiliana punta a monetizzare il più possibile: 40 milioni di euro. Cifra alta per l’Inter a meno di qualche contropartita da poter inserire. Come riporta Sport Mediaset, in casa nerazzurra si valutano anche altri profili. Tra questi rientra Duvan Zapata. L’attaccante colombiano, già corteggiato in estate per il post Lukaku, potrebbe ritornare nuovamente di moda. L’orobico, quest’anno tartassato dagli infortuni, ha una valutazione intorno ai 30 milioni di euro. Quotazione che potrebbe scendere visti anche i buoni rapporti tra le due società. Sullo sfondo, rimane come sempre anche Paulo Dybala.