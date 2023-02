Brozovic vede il derby! Ottima notizia per Inzaghi oggi in allenamento – SM

Marcelo Brozovic è pronto a tornare a disposizione dell’Inter dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi dopo l’esperienza al Mondiale con la Croazia. Importante novità oggi in allenamento secondo quanto riportato da Sportmediaset.

RITORNO IN GRUPPO – Simone Inzaghi può sorridere, e non solo per la straordinaria vittoria in Coppa Italia contro l’Atalanta, ma soprattutto per il ritorno in campo di Marcelo Brozovic. Oggi il centrocampista croato tornerà ad allenarsi in gruppo ad Appiano Gentile, dopo l’infortunio subito conclusa la sua esperienza in Qatar con la Croazia. Il calciatore si è fatto male prima della partita con il Napoli a inizio gennaio e da quel momento non è mai più tornato a disposizione, tranne per la breve parentesi in panchina in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan. Proprio contro i rossoneri è atteso il ritorno in campo del giocatore croato, quantomeno per la panchina.