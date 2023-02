Boga: «Inter-Atalanta, 1-0 fa male per le occasioni avute per pareggiare»

Jeremie Boga, attaccante dell’Atalanta ieri titolare in Coppa Italia contro l’Inter, attraverso i canali ufficiali del suo club si è detto rammaricato per la sconfitta.

FUORI DALLA COPPA ITALIA – Boga è tornato a parlare della sconfitta contro l’Inter a San Siro: «Peccato perché 1-0 fa male, siamo stati vicini a fare gol. Abbiamo giocato una buona partita, di certo non la nostra migliore, però abbiamo sofferto insieme da squadra. Questa volta non ha funzionato. Siamo in una buona strada per restare in alto in classifica e vogliamo vincere ogni partita. Vediamo poi dove andremo a finire».