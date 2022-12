Brozovic resta a casa per Sassuolo-Inter, solo precauzione vista Napoli?

Marcelo Brozovic resta a casa per Sassuolo-Inter, ultimo test prima della ripresa della stagione (vedi convocati). Il croato è tornato ad allenarsi sotto gli occhi di Simone Inzaghi, che decide però di non rischiarlo in vista anche della sfida contro il Napoli. Solo precauzione?

SCELTE A CENTROCAMPO – Niente Marcelo Brozovic per Sassuolo-Inter. Simone Inzaghi evita di convocare il centrocampista croato in vista dell’impegno di domani che chiuderà la serie di test prima della ripresa della stagione. Il giocatore, rientrato dal terzo posto conquistato al Mondiale, è tornato ad allenarsi con qualche giorno di anticipo. Ma nonostante ciò, il tecnico non ha voluto sovraccaricarlo ulteriormente dopo le fatiche in Qatar. Una sorta di precauzione dunque, per un Brozovic che comunque ha avuto un alto minutaggio nelle gare con la maglia della Croazia. Nessuna paura in vista del Napoli, dove naturalmente resta tra le scelte per il centrocampo.