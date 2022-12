Inter-Napoli, da San Siro al sogno rimonta: gli impegni di gennaio

Inter-Napoli del 4 gennaio è una partita fondamentale per i nerazzurri per cercare di riaccendere le speranze scudetto. Analizziamo anche gli impegni delle due squadre in campionato dopo lo scontro diretto

SCONTRO DA VINCERE – Inter-Napoli è una gara che assume già un’importanza non da sottovalutare. Un vero e proprio crocevia per capire se i nerazzurri possano o meno riaprire il discorso scudetto, puntando a una rimonta che solo qualche mese fa sembrava impensabile vista la situazione della squadra. In vista della gara di San Siro non si può lasciare nulla al caso, Simone Inzaghi è chiamato a preparare la partita perfetta. E la sua Inter a disputarla, contro un avversario che fin qui ha rasentato la perfezione.

IMPEGNI A CONFRONTO – Nel caso di vittoria, l’Inter si porterebbe comunque a -8, una distanza non indifferente. Che porta comunque i nerazzurri ad avere un margine di errore pari a zero nei seguenti impegni. Che, a gennaio, vedranno in campionato le trasferte contro Monza e Cremonese e gli impegni casalinghi con Verona ed Empoli. Mentre il Napoli, dopo San Siro, affronterà Sampdoria e Salernitana in trasferta e due difficili scontri diretti in casa contro Juventus e Roma. Per poi tirare i conti a fine gennaio. Ma sarà tutto inutile, se a San Siro non arriveranno i tre punti.