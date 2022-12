Sabatini: «All’Inter situazione problematica sia per Zhang che per i tifosi»

Sandro Sabatini ospite di ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha parlato della possibile vendita dell’Inter da parte della famiglia Zhang.

PROBLEMI ALL’ORIZZONTE − Il futuro societario dell’Inter è ancora incerto. Da mesi circolano ormai delle voci su una possibile vendita della società da parte della famiglia Zhang. Sull’argomento è tornato a parlare il giornalista Sandro Sabatini. Le sue parole: «Da quello che mi risulta l’Inter è obbligata a prendere in considerazione le offerte di acquisto. L’augurio dei tifosi merita spazio e considerazione, ma tutto sommato lascia il tempo che trova. I tifosi che prendono in giro la Juventus per due bilanci negativi e per le iniezioni di denaro fatte dalla casa madre devono fare una considerazione. All’Inter invece di queste iniezioni da parte della famiglia Zhang è arrivato un prestito. E adesso avere un prestito da ridiscutere è una situazione, non dico pericolosa, ma problematica. E lo è sia per Zhang, sia per il club, sia per i tifosi».