Brozovic fuori per squalifica in Inter-Sassuolo: bagarre per fare da play

La squalifica di Marcelo Brozovic porta Simone Inzaghi a cambiare il proprio regista davanti la difesa. Al momento, c’è un ballottaggio fra due giocatori

ULTIME − Nicolò Barella o Roberto Gagliardini per prendere le veci di Brozovic in Inter-Sassuolo. Inzaghi studia il centrocampo da schierare in vista della delicata sfida di domani al Giuseppe Meazza. L’assenza per squalifica del centrocampista croato obbliga il tecnico nerazzurro ad una mini rivoluzione in mezzo al campo. La bagarre è tra Barella e Gagliardini. In entrambi i casi, il centrocampista sardo giocherebbe però dal primo minuto. Se scenderà in campo da play basso, Gagliardini si giocherà il posto con Arturo Vidal come mezzala di destra. Nel caso in cui, invece, Inzaghi scegliesse proprio Gagliardini come regista davanti la difesa allora quello tagliato fuori sarebbe il cileno con Barella nella sua posizione tipo.