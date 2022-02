Di Canio: «Il Liverpool dovrà faticare contro l’Inter, che paga lo 0-2! Perisic…»

Di Canio torna sullo 0-2 di Inter-Liverpool, soffermandosi sulla sorprendente prestazione nerazzurra fino agli episodi da gol. L’ex attaccante italiano, ospite a “La Casa dello Sport Internazionale” su Sky Sport 24, commenta anche il momento positivo della squadra inglese

OCCHIO AL RITORNO – L’analisi di Paolo Di Canio riconosce ampi meriti alla squadra nerazzurra: «L’Inter ha fornito un’ottima prestazione. Soprattutto sotto l’aspetto proprio dei ritmi. Noi pensavamo che il Liverpool portasse quei ritmi e magari schiacciasse l’Inter, invece per 60′ è stato il contrario. Almeno sotto l’aspetto proprio della lotta. Un’ottima partita. Poi al ritorno il Liverpool avrà un grande vantaggio, partendo dal 2-0 dell’andata. Però l’Inter andrà a giocarsi la sua partita. Il Liverpool dovrà faticare. E certo non giochi a San Siro con la spinta del pubblico, per cui hai fornito una prestazione al 110%. L’Inter faticherà perché parte dal 2-0. Però ha dovuto lottare il Liverpool, che poi su due episodi ha trovato i gol. Ma se l’è dovuta guadagnare. Fino a 20′ dalla fine era comunque sullo 0-0 e alla fine ha sofferto. Questo è un momento particolare anche per il Liverpool, che probabilmente dovrebbe passare il turno in Champions League. Le squadre inglesi sono fenomenali! Ivan Perisic ha tirato il collo a Trent Alexander-Arnold (ride, ndr). Un turno di riposo gli fa bene! Dopo la partita dispendiosa giocata in settimana, è giusto far recuperare un po’ i titolari. E nel frattempo Jurgen Klopp sta recuperando anche il miglior Roberto Firmino, non solo per l’importante gol segnato a San Siro». Questo il pensiero di Di Canio poco prima dell’inizio di Liverpool-Norwich (ore 16:00, ndr) di Premier League.