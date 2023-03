Brozovic e Dumfries confermati in Inter-Lecce, in palio Porto e non solo – CdS

Marcelo Brozovic e Denzel Dumfries oggi si ritroveranno entrambi titolari dopo la disfatta di Bologna. Secondo il Corriere dello Sport avranno un’altra chance in Inter-Lecce dove dipenderà anche il resto della stagione a partire dalla sfida con il Porto.

ANCORA TITOLARI – Marcelo Brozovic oggi sarà ancora titolare davanti al difesa, con Hakan Calhanoglu ad agire da mezz’ala sinistra. Serve uno squillo, altrimenti non solo rischierebbe di stare fuori nel ritorno con il Porto, ma vedrebbe scolorirsi ancora di più il suo futuro nerazzurro. Stesso discorso, più o meno, per Denzel Dumfries. E il guaio fisico con cui aveva chiuso i Mondiali non è più un attenuante visto che orami sono trascorsi 3 mesi. Per l’Inter si sta configurando una doppia beffa: ha perso l’apporto sul campo dell’olandese – oggi di nuovo titolare – e rischia di dover abbassare le sue pretese.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia