Inter-Lecce, obbligatorio reagire dopo Bologna. Inzaghi traccia la strada – CdS

L’Inter ospita il Lecce a San Siro dopo la sconfitta con il Bologna, ora serve una reazione e non esistono alibi. Anche Simone Inzaghi intervistato su Inter TV alla vigilia traccia la strada. Il Corriere dello Sport questa mattina riprende parte delle sue dichiarazioni (vedi QUI).

ZERO ALIBI – Inter-Lecce, obbligatorio vincere e senza sbagliare. La sconfitta contro il Bologna resterà per lungo tempo nella testa di tutti ed è giusto che sia così, soprattutto per affrontare meglio la sfida di oggi a San Siro e quelle successive. Fosse stato un episodio isolato, sarebbe stata digerita come un incidente di percorso. Invece, è arrivata dopo uno 0-0 in casa della Sampdoria, un altro pareggio con il Monza e una sconfitta interna con l’Empoli. Tutto nel 2023. Non a caso, è stata una settimana particolarmente “movimentata” ad Appiano Gentile: doppio confronto tra Simone Inzaghi e la dirigenza e poi i giocatori. Giovedì il blitz, fuori dall’ordinario, di Steven Zhang. Inzaghi, finito sul banco degli imputati per la mancanza di continuità della squadra, intervenendo a Inter Tv, ha messo in chiaro quali risposte voglia dai suoi giocatori: «Mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo, quale è il nostro».

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno