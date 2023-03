VIDEO – Fiorentina-Milan 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Fiorentina-Milan, anticipo della venticinquesima giornata di Serie A 2022-2023, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.



FERMATA LA CORSA – Fiorentina-Milan 2-1 nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Un monologo della Fiorentina quello nell’anticipo del Franchi. Annichilito il Milan, KO senza poter nemmeno dire niente. Primo tempo tutto di marca viola, con un erroraccio di Malick Thiaw che stende Arthur Cabral appena al limite dell’area: è solo punizione, Mike Maignan para sull’ex Giacomo Bonaventura. Al 25’ Nicolas Gonzalez libera proprio Bonaventura davanti alla porta, Maignan superato ma Fikayo Tomori salva sulla linea. Milan molto fortunato e non è la prima volta in stagione. Lo stesso Tomori paga però a inizio ripresa, quando si fa sverniciare da Jonathan Ikoné sulla destra e poi lo sgambetta appena entrato in area: rigore. Dal dischetto Gonzalez spiazza Maignan, 1-0 al 49’. Reazione ospite affidata a Theo Hernandez, ma Pietro Terracciano è bravissimo nell’uno contro uno a opporsi. L’ex Stefano Pioli al 65’ fa tre cambi, fra cui Zlatan Ibrahimovic, ma senza incidere. A provare a rialzare il Milan ci sarebbe un clamoroso abbaglio arbitrale: al 78’ Daniele Doveri – e solo lui – si inventa un fallo di mano di Cabral saltato benissimo di testa su corner. Rigore inevitabilmente tolto al VAR e non poteva essere altrimenti. All’87’ partita chiusa, cross di Dodò e colpo di testa vincente di Luka Jovic. Theo Hernandez accorcia al 95’ con un sinistro sotto la traversa, ma finisce subito dopo.

Video con gli highlights di Fiorentina-Milan dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.