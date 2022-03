Brozovic e de Vrij, lavoro a parte ma uno ha chance per Torino-Inter! – Sky

Brozovic nella sfida con il Liverpool aveva accusato un problema al polpaccio che si è rivelato meno preoccupante di quanto potesse sembrare (QUI l’esito degli esami). Secondo quanto appreso da Paventi, inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport, ci sono pochi dubbi in vista di Torino-Inter

CHANCE – Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij nella sfida con il Liverpool hanno accusato qualche problemino. Secondo Andrea Paventi, il croato ha qualche chance in più in vista di Torino-Inter: «Brozovic? Non ci sono dubbi. Gli esami non hanno rilevato lesioni, rimane l’affaticamento al polpaccio ma a parte oggi, giornata nella quale ha svolto lavoro a parte così come de Vrij, per il croato ci sono più possibilità con il Torino. Ci sono ancora due allenamenti e si vedrà».