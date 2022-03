Skriniar continua a impressionare: nuova candidatura UEFA con votazione

Skriniar martedì ha ricevuto il premio di Player of the Match in Liverpool-Inter (vedi articolo), ma non è tutto. L’UEFA oggi l’ha inserito anche fra i candidati per il titolo di Player of the Week, il miglior giocatore della settimana.

FRA I MOSTRI SACRI – Pensando alle partite di questa settimana in Champions League vengono in mente Robert Lewandowski e Karim Benzema, autori di una tripletta rispettivamente in Bayern Monaco-Salisburgo 7-1 e Real Madrid-PSG 3-1. Poi però c’è Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter, migliore in campo martedì a Liverpool, è fra i quattro candidati dell’UEFA per il premio Player of the Week. Con lui, oltre ai due goleador, anche Fernandinho del Manchester City. Fra i dati a segnalare la scelta di Skriniar figurano il numero di palloni recuperati, sei, l’accuratezza nei passaggi, 89%, e la velocità massima, 31.6 km/h.