Brozovic convocato per Inter-Fiorentina? Oggi test decisivo: la situazione

L’allenamento odierno sarà decisivo per capire se Marcelo Brozovic potrà essere almeno convocato per Inter-Fiorentina, match in programma domani.

TEST – Secondo quanto riportato da SportMediaset, l’allenamento di oggi sarà utile a Simone Inzaghi per capire se Marcelo Brozovic potrà essere abile e arruolabile per la partita di sabato contro la Fiorentina. Infatti, nel caso in cui il croato dovesse ancora lavorare a parte, ci sarebbe soltanto la rifinitura pre-partita di domani: troppo poco per un match così importante come quello che attende l’Inter. Decisivo dunque il test odierno, quantomeno per capire se potrà figurare tra i convocati.

IPOTESI – Per il resto l’ipotesi più probabile è quella Hakan Calhanoglu abbassato di fronte alla difesa. Arturo Vidal potrebbe usato come mezzala insieme a Nicolò Barella. Esclusi così Matias Vecino e Roberto Gagliardini.

Fonte: SportMediaset.it