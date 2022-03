Biasin: «Senza Brozovic, la mia ‘Inter vintage’». Fantasia o possibilità?

L’Inter domani riceve a San Siro la Fiorentina di Vincenzo Italiano con la squadra di Simone Inzaghi che deve assolutamente vincere per rimanere in corsa per lo scudetto. Fabrizio Biasin, giornalista di Libero Quotidiano, ha detto la sua se i nerazzurri dovessero fare a meno di Brozovic.

VINTAGE – L’Inter attende le 18 di domani per affrontare la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I nerazzurri vogliono vincere per tornare in corsa per lo scudetto senza alzare bandiera bianca. Da capire se ci sarà Marcelo Brozovic domani oppure no. In caso di assenza, Fabrizio Biasin dice la sua su come potrebbe scendere in campo l’Inter. «La mia ‘Inter da battaglia’ nel caso in cui Brozovic non dovesse farcela, 4-4-2 vintage. Handanovic; Darmian, Skriniar, Bastoni, Gosens; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. Per fortuna non ho il patentino».

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin