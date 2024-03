Bologna-Inter, un rientro sicuro. Frattesi e Thuram dal 1′? Le indicazioni

Sabato alle 18 Bologna-Inter sarà una sorta di prova generale per l’Atlético Madrid in Champions League. Per questo Inzaghi può dare rodaggio ad alcuni reduci da infortunio, fra cui Frattesi e Thuram, mettendoli subito in formazione.

LE NOVITÀ – Ci sono ancora più di quarantotto ore a Bologna-Inter, ma è già possibile avere qualche informazione su chi scenderà in campo sabato alle 18 al Dall’Ara. Simone Inzaghi ritrova Alessandro Bastoni, scontata la squalifica, e questo è un rientro sicuro in formazione. Con Carlos Augusto o Federico Dimarco davanti a lui sulla fascia. È attesa – salvo novità che sarebbero problematiche – la presenza in distinta di Hakan Calhanoglu, recuperato dopo l’infortunio che gli ha impedito di giocare le ultime partite. Ma, con l’Atlético Madrid alle porte, sarebbe una sorpresa vederlo giocare dal 1′ in Bologna-Inter. Davanti alla difesa ci sarà molto probabilmente Kristjan Asllani, reduce dal primo gol con l’Inter, mentre il turco potrà avere spazio nella ripresa. Quello che hanno avuto Francesco Acerbi e Marcus Thuram lunedì col Genoa, risultando pienamente recuperati. E non va escluso che almeno uno, se non entrambi, possano essere titolari dopodomani. Così come Davide Frattesi, per far rifiatare Henrikh Mkhitaryan. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Bologna-Inter: Sommer; Bisseck, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Frattesi, Asllani, Barella, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez.