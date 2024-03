Zirkzee, dubbio risolto per Bologna-Inter? Attesa Thiago Motta

Zirkzee è uno degli uomini copertina del Bologna che sabato affronterà l’Inter, ma dopo la partita con l’Atalanta si era segnalato un problema fisico. Per lui la questione ora appare risolta.

DUBBIO DA ESCLUDERE – Non sembrano esserci più problemi su Joshua Zirkzee in vista di Bologna-Inter. Salvo sorprese, l’attaccante olandese sarà titolare sabato alle 18. Nella partita contro l’Atalanta aveva chiesto il cambio perché non al meglio. Condizioni che però non preoccupano, tanto che nell’ultimo report di lui non si è parlato. A differenza di Jesper Karlsson, fuori per infortunio. L’ultima parola (eventualmente) su Zirkzee spetta a Thiago Motta, che alle 14 parlerà in conferenza stampa.