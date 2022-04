Bologna-Inter, out non solo Vidal: Inzaghi senza un’altra pedina – TS

Bologna-Inter è in programma mercoledì alle 20:15. Inzaghi, in vista della trasferta del Dall’Ara, non dovrà rinunciare solo a Vidal

INDISPONIBILE – Bologna-Inter rappresenta una tappa fondamentale nella corsa dei nerazzurri verso lo scudetto. Simone Inzaghi, per la sfida del Dall’Ara, dovrà rinunciare ad Arturo Vidal, ancora fermo ai box dopo l’infortunio alla caviglia patito nel derby contro il Milan. Ma, il cileno, non sarà il solo indisponibile: secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, anche Felipe Caicedo non sarà della sfida per via della gastroenterite che gli ha già fatto saltare la sfida di sabato contro la Roma.

Fonte: Tuttosport – F.M