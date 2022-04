Vidal KO, niente Bologna-Inter e stop più lungo del previsto: la nuova data – CdS

Vidal non sarà a disposizione di Inzaghi nemmeno per il recupero Bologna-Inter, prossimo impegno nerazzurro in Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport odierno, l’infortunio rischia di tenere il cileno fuori per più partite

STOP PROLUNGATO – L’infortunio rimediato nel finale del Derby di Milano in Coppa Italia contro il Milan è più serio del previsto. Già fuori sabato contro la Roma (vedi articolo) a causa di una distorsione alla caviglia destra, Arturo Vidal sarà assente anche nel recupero di Bologna mercoledì. Come ipotizzato dal collega Andrea Ramazzotti sulle pagine del Corriere dello Sport oggi in edicola, è possibile che il centrocampista cileno torni a disposizione di Simone Inzaghi entro fine settimana per la trasferta in casa dell’Udinese (domenica 1° maggio). In alternativa, la data utile potrebbe essere addirittura quella successiva: venerdì 6 maggio, quando l’Inter ospiterà l’Empoli a San Siro. L’ultima partita prima della Finale di Coppa Italia contro la Juventus a Roma (mercoledì 11 maggio). In attesa di conferme sul rientro di Vidal, la certezza è che il cileno non ci sarà in Bologna-Inter tra due giorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

