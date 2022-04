Barbano (CdS): «Se vince il migliore, è l’Inter! Che ha un favore. Il Milan…»

Barbano esclude il Napoli dalla lotta Scudetto, che adesso diventa una questione tutta milanese. Il Condirettore del Corriere dello Sport, nel suo commento sull’edizione odierna del quotidiano, continua a considerare l’Inter favorita rispetto al Milan. Di seguito un estratto del commento di Alessandro Barbano

SCUDETTO A MILANO – Il commento di Alessandro Barbano sulle colonne del Corriere dello Sport inizia dal vertice della classifica di Serie A dopo l’ultimo weekend: “La Lazio regala, il Milan ringrazia, il Napoli affonda. Lo scudetto resta appeso alla coda del Diavolo. E adesso tocca al Bologna dire chi da mercoledì parte davanti nelle ultime quattro partite. Però da ieri è una sfida solo a due. Tra un’Inter agonisticamente ubiqua, tatticamente razionale, caratterialmente motivata. E un Milan creativo ma inconcludente, potente ma distratto, arrembante ma con discreto disordine. Come al solito. Se vincerà il migliore, il migliore è l’Inter. Che ha anche una partita in più e il favore del calendario. Ma una stagione così incerta ci ha abituato a continue altalene di rendimento, e tutto può accadere. Di sicuro ci sarà da divertirsi fino all’ultimo […]”. Questa la riflessione di Barbano sulla lotta Scudetto in Italia. Anzi, a Milano.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro Barbano

Per leggere il commento completo, acquista il Corriere dello Sport in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.