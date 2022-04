Bologna-Inter, in attacco Inzaghi come nel derby? Una sensazione – CdS

Verso Bologna-Inter, secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, Simone Inzaghi potrebbe puntare sull’attacco titolare visto contro il Milan.

IN ATTACCO – In vista di Bologna-Inter in programma domani, non sono ancora chiari i piani di Simone Inzaghi, visto che ieri gli attaccanti titolari a Roma non hanno svolto l’intero allenamento con il gruppo. C’è però una sensazione, cioè quella di poter rivedere Joaquin Correa ancora dal 1′, e come nel derby proprio in coppia con Lautaro Martinez. Un margine di dubbio resta ancora tra lui ed Edin Dzeko.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

