Medel, oggi l’esito per il ricorso. A disposizione per Bologna-Inter? – TS

Il Bologna, quest’oggi, conoscerà l’esito sul ricorso alla squalifica di Gary Medel. Il cileno sarà a disposizione per la sfida contro l’Inter? Le ultime nell’edizione odierna di Tuttosport

RIENTRO – Gary Medel quest’oggi conoscerà l’esito del ricorso presentato dal Bologna per la squalifica rimediata contro la Juventus (vedi articolo). Il cileno, scrive Tuttosport, era stato squalificato per due giornate dopo un acceso diverbio con l’arbitro. Secondo quanto riferisce il quotidiano, però, è difficile che possa essere ridotta la squalifica: per Mihjalovic, quindi, le speranze di avere il cileno a disposizione contro l’Inter sono poche.

Fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi