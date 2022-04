Bologna-Inter col Milan davanti alla TV: da non escludere in gruppo – CdS

Per Bologna-Inter c’è un diretto interessato, ossia… il Milan. Secondo il Corriere dello Sport non è da escludere che alcuni rossoneri si ritrovino assieme stasera per vedere assieme la partita.

ARRIVA LA “GUFATA”? – Bologna-Inter definisce la vetta della classifica. Al momento è il Milan a essere in testa, con due punti e una partita in più. Solo questo dato fa capire l’importanza della partita (vedi articolo), un crocevia fondamentale nella corsa per la Serie A dalla quale si è ormai staccato il Napoli. Oggi riprendono gli allenamenti a Milanello, in vista del match di domenica pomeriggio (ore 15) con la Fiorentina, ma sul Corriere dello Sport si fa notare come ieri diversi giocatori si siano presentati nel centro sportivo nonostante fosse giorno di riposo. Per Bologna-Inter non sono previsti appuntamenti particolari in casa Milan, ma il quotidiano romano non esclude che alla fine ci siano delle “cene allargate” per seguire la partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno



