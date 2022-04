Bologna-Inter, la partita dell’anno per togliere finalmente l’asterisco

Bologna-Inter si giocherà alle 20.15, quasi quattro mesi dopo la data originaria. Finalmente va in scena il recupero della ventesima giornata di Serie A: al Dall’Ara è un crocevia fondamentale e si toglierà l’asterisco in classifica.

VALE LA VETTA – Bologna-Inter ha un’importanza clamorosa, molto di più rispetto a quanto sarebbe stato il 6 gennaio. Se a inizio girone di ritorno la partita avrebbe avuto un valore “normale”, come semplice match di metà stagione, adesso è tutto diverso. Intanto perché una vittoria significherebbe superare il Milan in testa, andando a +1 con quattro giornate ancora da disputare. Poi perché si confermerebbe una tendenza fatta all’esterno, ossia di avere realmente i tre punti in palio al Dall’Ara. Molti li hanno sempre frettolosamente calcolati come già presi, ma non sarà certo una passeggiata. Il Bologna, bisogna ricordarlo, è reduce da tre pareggi (fra cui proprio il Milan e la Juventus) e una vittoria, si è ripreso e gioca anche per Sinisa Mihajlovic. Ma l’Inter oggi deve fare il suo, perché la Serie A passa da qui: è decisiva come poche.

COPPIA ARGENTINA – Per Bologna-Inter Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare un attacco tutto albiceleste, ossia quello formato da Joaquin Correa e Lautaro Martinez. I due giocarono dal 1′ anche l’andata, finita 6-1 il 19 settembre (una vita fa), ma il Tucu fu costretto a uscire per un infortunio accusato a metà primo tempo. Per il resto poche sorprese di formazione, anche perché Robin Gosens e Arturo Vidal non sono fra i convocati per problemi fisici (vedi articolo). Mihajlovic sarà sostituito dal suo vice Miroslav Tanjga, ritrova i due ex Marko Arnautovic e Gary Medel reduci da squalifica (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 18.30 il vero countdown a Bologna-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming (vedi articolo).