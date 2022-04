Doveri arbitro di Bologna-Inter: sempre rigori nei precedenti in stagione

Doveri sarà l’arbitro di Bologna-Inter, recupero della ventesima giornata di Serie A in programma alle ore 20.15. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Roma 1, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Dall’Ara.



I PRECEDENTI – Bologna-Inter sarà la ventiseiesima partita per Daniele Doveri come arbitro dei nerazzurri. Anche la prima fu di mercoledì, ma in un turno infrasettimanale: vittoria in rimonta per 3-2 contro la Sampdoria al Meazza, il 31 ottobre 2012. Poi però è stato necessario aspettare oltre quattro anni per la seconda, l’8 gennaio 2017 (altro ribaltone, da 1-0 a 1-2) sul campo dell’Udinese. In totale il bilancio dice dieci vittorie, nove pareggi e sei sconfitte. Di fatto è reduce da quattro 1-1 consecutivi al 90′, tre in Serie A più la Supercoppa Italiana con la Juventus poi vinta 2-1 ma ai tempi supplementari.

DAL DISCHETTO – La prima di Doveri da arbitro dell’Inter vide un rigore a favore, trasformato da Diego Milito. Sono in tutto sei, ma la particolarità è che in questa stagione ne ha sempre fischiato almeno uno a partita. Due nel derby col Milan dell’andata, il 7 novembre: Hakan Calhanoglu segnò il primo, Lautaro Martinez si fece parare da Ciprian Tatarusanu il secondo. Nella già citata Supercoppa Italiana ne assegnò un altro, trasformato dal Toro, mentre il 12 febbraio a Napoli lo diede contro, al VAR per un fallo di Stefan de Vrij su Victor Osimhen. Nella circostanza dal dischetto Lorenzo Insigne riuscì a sbloccare il risultato. Stasera in Bologna-Inter bisognerà quindi stare attenti in area, perché Doveri di certo non è permissivo.