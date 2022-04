Vidal, addio all’Inter a fine stagione: c’è il Flamengo. Si tratta: le cifre – TS

Arturo Vidal, a fine stagione, potrebbe lasciare l’Inter. Il calciatore cileno, secondo quanto riferisce Tuttosport, sarebbe in trattativa con il Flamengo

ADDIO? – A fine stagione, Arturo Vidal, lascerà l’Inter. Secondo quanto rifersce Tuttosport, l’addio del cileno un anno prima della scadenza del contratto è praticamente certo. E, non è un mistero, che il calciatore cileno voglia tornare a giocare in Sud America, in particolar modo nel Flamengo, squadra con cui vorrebbe conquistare la Copa Libertadores. Il calciatore, secondo alcune fonti sudamericane, avrebbe dato mandato al suo agente di trattare con la squadra brasiliana. L’Inter segue interessata la vicenda: il club nerazzurro può interrompere il contratto con il cileno con un anno di anticipo, versando 4 milioni al calciatore. Visti i costi per lo stipendio difficile che il Flamengo possa trattare un acquisto a titolo definitivo dal club nerazzurro. È più facile, scrive il quotidiano, che Vidal chiuda il rapporto con l’Inter per poi accasarsi al nuovo club da svincolato.

Fonte: Tuttosport – F.M