Per Inzaghi Bologna-Inter partita della vita come un’altra. Elogio da Zhang – CdS

Inzaghi stasera è atteso da Bologna-Inter, che vale tantissimo per il finale di stagione (vedi articolo). Sul Corriere dello Sport si paragona la partita di stasera a un’altra vissuta dal tecnico quando era in campo. Inoltre si segnala la soddisfazione di Zhang.

BIS DA CONCEDERE – In carriera Simone Inzaghi ha già vinto una volta la Serie A. L’ha fatto da calciatore, con la Lazio, quando superò all’ultima giornata della stagione 99-2000 la Juventus crollata a Perugia per un gol di Alessandro Calori. Nella circostanza si giocò Lazio-Reggina, partita della vita per il tecnico. Ecco, Bologna-Inter di stasera per il Corriere dello Sport ha lo stesso valore per Inzaghi. L’allenatore nerazzurro si augura di superare il Milan e portarsi in testa nella volata finale a quattro giornate dal termine. Steven Zhang ha particolarmente apprezzato come il tecnico sia riuscito a portare l’Inter fuori dal blackout di febbraio e marzo, tornando padrone del proprio destino. Fra i gli apprezzamenti il rilancio di Edin Dzeko, la crescita di Denzel Dumfries e l’apporto di Hakan Calhanoglu: manca solo Joaquin Correa, pagato oltre trenta milioni e che non segna dal 31 ottobre, una richiesta particolare di Inzaghi che spera di vincere.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Dalla Palma



