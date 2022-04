Bologna-Inter verso un record sugli spettatori. Riempito il settore ospiti! – CdS

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per Bologna-Inter di stasera, ma alle 20.15 si dovrebbe raggiungere il tutto esaurito. Il Corriere dello Sport parla di record di spettatori in arrivo al Dall’Ara.

NUOVO TRAGUARDO – Per il Bologna il record stagionale di spettatori è 22.394, contro la Juventus il 18 dicembre. Lì però c’erano ancora delle restrizioni sulla capienza, che ormai finalmente sono un ricordo lontano (e non certo bello). Stasera, in Bologna-Inter, si punta a superare quel numero: non scontato il tutto esaurito, ma si è già ben oltre quota ventimila presenze. Il Corriere dello Sport indica la Curva Bulgarelli già esaurita, così come il settore ospiti preso d’assalto dai tifosi dell’Inter. E saranno tanti i nerazzurri anche nelle altre zone del Dall’Ara. Fra distinti e tribuna disponibili ancora alcuni biglietti, ma non molti: vendita ancora in corso. Ci sarà il presidente del Bologna Joey Saputo, difficile quello dell’Inter Steven Zhang rispetto a quanto detto ieri (vedi articolo).

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati

