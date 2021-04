Bologna-Inter, l’avversario: Mihajlovic in netta ripresa dopo il duro inverno

Stasera si disputerà Bologna-Inter (ore 20.45), posticipo della ventinovesima giornata di Serie A. Analizziamo la forma della squadra di Mihajlovic. Come si presentano i rossoblu all’appuntamento coi nerazzurri?

CLASSIFICHE DIVERSE – Bologna-Inter di domani peserà più per i nerazzurri che per i padroni di casa, senza alcun dubbio. La squadra di Antonio Conte deve cercare di mantenere inalterato il vantaggio sul Milan, in attesa del recupero col Sassuolo (mercoledì prossimo). Gli uomini di Sinisa Mihajlovic veleggiano invece in acque ormai tranquille: undicesimo posto in classifica, con trentaquattro punti. E negli ultimi tempi i rossoblu sono in netta ripresa, tanto che le preoccupazioni della zona retrocessione non li sfiorano nemmeno.

CONTINUITÀ CERCASI – Dopo aver superato indenne gennaio (una sola vittoria), già a febbraio si vedevano segnali buoni per il Bologna. Che a inizio mese ha battuto addirittura la Lazio per 2-0 allo stadio Dall’Ara. E ora Mihajlovic si prepara ad affrontare l’Inter forte di due vittorie consecutive, contro Sampdoria (3-1) e Crotone (2-3, rimontando da 2-0 all’intervallo). La coincidenza vuole che l’ultima volta sia successa nello stesso momento del girone di andata, proprio prima del 3-1 con cui l’Inter si sia imposta a San Siro il 5 dicembre.