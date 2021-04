Giacomelli arbitro di Bologna-Inter: fra i precedenti l’ultima del 2020

Giacomelli sarà l’arbitro di Bologna-Inter, partita della ventinovesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Trieste, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Dall’Ara.



I PRECEDENTI – Bologna-Inter sarà la dodicesima partita per Piero Giacomelli come arbitro dei nerazzurri. L’esordio ha ricevuto molte critiche, il 18 novembre 2012: al Meazza è pareggio per 2-2 contro il Cagliari, con recriminazioni. Nel finale manca un rigore piuttosto netto su Andrea Ranocchia, commentato dicendo (pare) la seguente frase: «Voi dell’Inter non potete protestare». Un po’ quanto fatto da Fabio Maresca a Udine una settantina di giorni fa… Il bilancio totale vede cinque vittorie, altrettanti pareggi e una sconfitta (23 marzo 2014, 1-2 contro l’Atalanta).

BIS IN BOLOGNA-INTER – Stasera sarà la seconda stagionale per l’Inter con Giacomelli. L’arbitro di Trieste aveva già diretto, in questa Serie A, la vittoria per 1-2 contro il Verona nell’ultima giornata del 2020 (23 dicembre) come ultimo precedente. Nella circostanza buona direzione di gara, con pochi episodi da moviola. Allo scadere un gol annullato a Romelu Lukaku, dopo una gran fuga di Achraf Hakimi sulla destra, per un fallo del belga ai danni di Giangiacomo Magnani. Annullamento comunque ininfluente perché subito dopo arriva il triplice fischio.