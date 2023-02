Bologna, allarme rientrato per Orsolini: in gruppo. Differenziato per due

Rientra l’allarme in casa Bologna relativo a Riccardo Orsolini: il giocatore, dopo aver saltato l’allenamento di ieri, ha regolarmente lavorato in gruppo nella giornata di oggi. Differenziato invece per altri due giocatori in vista della sfida all’Inter

PREPARAZIONE – Riccardo Orsolini torna in gruppo e si allena regolarmente, non è quindi in dubbio la sua presenza nella gara di domenica contro l’Inter al Dall’Ara. Esercitazioni tecnico-tattiche per i rossoblu nella mattinata di oggi. Lavoro differenziato per due, ovvero Kevin Bonifazi e Joshua Zirkzee. Proseguono invece le terapie per Marko Arnautovic, sicuro assente per la partita contro i nerazzurri.