Bonan: «Inter, due hanno cambiato la gara col Porto. Basta certe scene!»

Nel giorno successivo alla vittoria dell’Inter contro il Porto, il giornalista Alessandro Bonan ha analizzato quanto visto ieri sera a San Siro. Tra le prestazioni da sottolineare sicuramente quelle di Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Ma un attacco anche al diverbio tra Onana e Dzeko

PARTITA CAMBIATA – Alessandro Bonan, negli studi di Sky Sport, ha analizzato così quanto visto in Inter-Porto, partendo dal diverbio Onana-Dzeko: «Quelle scene devono finire, fossi nella società interverrei. Per quanto non si deve dare particolarmente peso a certi episodi, parliamo comunque di professionisti. Io ieri sera ero a San Siro e ho notato che nel primo tempo l’Inter non mi è piaciuta ed è stata incastrata dal Porto. Ha avuto la forza di riprendersi nel secondo tempo grazie a due uomini. Uno è Lukaku, che oltre al gol decisivo ha anche acceso la scena con la sua fisicità e la sua forza. L’altro è Brozovic, con i nerazzurri che sono cambiati col suo ingresso. Non mi spiego perché sia entrato così tardi. Con lui ha cambiato passo tutta la squadra».